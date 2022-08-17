В США прокомментировали участие Китая в российских военных учениях

Американские власти считают "рутинными" предстоящие учения "Восток-2022" в России с участием военных из Китая, Индии и ряда других стран. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. Он признал, что у других государств есть суверенное право на участие в подобных военных манёврах.

"Насколько я понимаю, это совместные учения, в которых участвует ряд стран, помимо России и Китая. Страны на рутинной основе принимают свои собственные суверенные решения, — сказал он в ходе брифинга.

Также Прайс добавил, что Вашингтон пока не видит признаков оказания Пекином военной помощи Москве в связи с событиями на Украине.