Польская компания PGNiG взяла кредит на приобретение газа

Польская нефтегазовая компания PGNiG взяла кредит на сумму 4,8 млрд злотых (более миллиарда долларов) на приобретение газа в условиях отсутствия поставок голубого топлива из России. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

По данным СМИ, соответствующее соглашение компания заключила с Польским банком национального хозяйства. Газета подчеркнула, что стоимость газа подскочила и достигла рекордных отметок. Причина таких цен — опасение, что на европейском рынке закончится голубое топливо, отмечает издание.

Польские власти уверены, что дефицита газа в стране не будет. Но аналитики считают, что такое может произойти, если государство не сможет увеличить объёмы поставок энергоресурсов из альтернативных источников.