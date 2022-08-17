НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 августа, 18:36

Польская компания PGNiG взяла кредит на приобретение газа

Польская нефтегазовая компания PGNiG взяла кредит на сумму 4,8 млрд злотых (более миллиарда долларов) на приобретение газа в условиях отсутствия поставок голубого топлива из России. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

По данным СМИ, соответствующее соглашение компания заключила с Польским банком национального хозяйства. Газета подчеркнула, что стоимость газа подскочила и достигла рекордных отметок. Причина таких цен — опасение, что на европейском рынке закончится голубое топливо, отмечает издание.

Польские власти уверены, что дефицита газа в стране не будет. Но аналитики считают, что такое может произойти, если государство не сможет увеличить объёмы поставок энергоресурсов из альтернативных источников.

В Польше предупредили, что запасы газа в стране закончатся в декабре

В Польше предупредили, что запасы газа в стране закончатся в декабре

Напомним, сейчас "Газпром" не поставляет голубое топливо в Польшу и Болгарию. Транзит прекращён 27 апреля, ведь страны отказались перейти на новую схему расчётов, предполагающую открытие счетов в Газпромбанке. Как утверждает вице-премьер Польши Яцек Сасин, республика справляется с газообеспечением страны и без поставок из РФ: хранилища заполнены на 84 процента.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров