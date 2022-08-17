Польская компания PGNiG взяла кредит на приобретение газа
Польская нефтегазовая компания PGNiG взяла кредит на сумму 4,8 млрд злотых (более миллиарда долларов) на приобретение газа в условиях отсутствия поставок голубого топлива из России. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.
По данным СМИ, соответствующее соглашение компания заключила с Польским банком национального хозяйства. Газета подчеркнула, что стоимость газа подскочила и достигла рекордных отметок. Причина таких цен — опасение, что на европейском рынке закончится голубое топливо, отмечает издание.
Польские власти уверены, что дефицита газа в стране не будет. Но аналитики считают, что такое может произойти, если государство не сможет увеличить объёмы поставок энергоресурсов из альтернативных источников.
Напомним, сейчас "Газпром" не поставляет голубое топливо в Польшу и Болгарию. Транзит прекращён 27 апреля, ведь страны отказались перейти на новую схему расчётов, предполагающую открытие счетов в Газпромбанке. Как утверждает вице-премьер Польши Яцек Сасин, республика справляется с газообеспечением страны и без поставок из РФ: хранилища заполнены на 84 процента.
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