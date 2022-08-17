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17 августа, 19:33

Госдеп ответил на требование выдать американскую визу Лаврову

Представитель Госдепа Прайс: США понимают обязанность по выдаче виз делегатам в ООН

США понимают, что на них лежит особая обязанность по выдаче въездных виз тем, кто направляется на мероприятия в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Так он прокомментировал намерение главы МИД РФ Сергея Лаврова в сентябре посетить сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

"Когда дело касается Организации Объединённых Наций, на нас как на стране, на территории которой размещается Организация Объединённых Наций, лежит особая обязанность за оказание содействия в организации поездок тех, кто принимает участие в деятельности ООН", — сказал Прайс на брифинге для журналистов.

При этом он не стал заявлять, что США готовы выдать американскую визу Лаврову и членам его делегации. Также отказался комментировать требования, озвученные послом России в США Анатолием Антоновым.

"Мне нечего сказать о предстоящих завтра каких-либо встречах с российскими должностными лицами, в том числе с послом (Антоновым. — Прим. Лайфа)", — сказал Прайс.

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Как сообщал Лайф, ранее Посольство РФ в США обратилось в Белый дом и Госдепартамент с требованием выдать визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и всем членам российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

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ТАСС / AP / Susan Walsh

Андрей Григорьев

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