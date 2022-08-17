Госдеп ответил на требование выдать американскую визу Лаврову

США понимают, что на них лежит особая обязанность по выдаче въездных виз тем, кто направляется на мероприятия в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Так он прокомментировал намерение главы МИД РФ Сергея Лаврова в сентябре посетить сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

"Когда дело касается Организации Объединённых Наций, на нас как на стране, на территории которой размещается Организация Объединённых Наций, лежит особая обязанность за оказание содействия в организации поездок тех, кто принимает участие в деятельности ООН", — сказал Прайс на брифинге для журналистов.

При этом он не стал заявлять, что США готовы выдать американскую визу Лаврову и членам его делегации. Также отказался комментировать требования, озвученные послом России в США Анатолием Антоновым.

"Мне нечего сказать о предстоящих завтра каких-либо встречах с российскими должностными лицами, в том числе с послом (Антоновым. — Прим. Лайфа)", — сказал Прайс.