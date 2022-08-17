В детдоме под Калининградом устраивали оргии с восьмилетними детьми

Правоохранители начали проверку появившейся в Интернете информации о насилии над воспитанниками одного из детских домов Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Воспитанник калининградского детдома рассказал о сексуальном насилии в отношении детей. Видео © Telegram / Amber Mash

"В рамках доследственной проверки выполняется полномасштабный комплекс проверочных мероприятий, направленных на детальное установление всех без исключения обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее телеграм-канал Amber Mash сообщил, что в течение четырёх лет в калининградском детдоме "Росток" якобы несколько раз происходили оргии с участием восьмилеток. Инициаторами были ребята из старших групп. Один из мальчиков в декабре прошлого года узнал об очередном сборище и рассказал об этом руководству учреждения, но заведующая якобы не отреагировала и попросила не распространять эту информацию.