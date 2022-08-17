В детдоме под Калининградом устраивали оргии с восьмилетними детьми
В СК проверяют информацию об оргиях в детдоме под Калининградом
Правоохранители начали проверку появившейся в Интернете информации о насилии над воспитанниками одного из детских домов Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Воспитанник калининградского детдома рассказал о сексуальном насилии в отношении детей. Видео © Telegram / Amber Mash
"В рамках доследственной проверки выполняется полномасштабный комплекс проверочных мероприятий, направленных на детальное установление всех без исключения обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее телеграм-канал Amber Mash сообщил, что в течение четырёх лет в калининградском детдоме "Росток" якобы несколько раз происходили оргии с участием восьмилеток. Инициаторами были ребята из старших групп. Один из мальчиков в декабре прошлого года узнал об очередном сборище и рассказал об этом руководству учреждения, но заведующая якобы не отреагировала и попросила не распространять эту информацию.
Ранее Лайф рассказывал, что мужчина среди ночи проник в детский лагерь в Ульяновске. Незнакомец вёл себя крайне неадекватно: сначала он избил мальчиков, а затем полез целоваться к девочкам. Родители детей, отдыхавших в учреждении, обвинили охрану в бездействии. Одна из мам рассказала, что психа смогла успокоить только полиция.
СУ СК России по Калининградской области