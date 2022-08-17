"Спартак" и "Зенит" оказались в одной группе Кубка России

Сегодня состоялась жеребьёвка группового турнира "Фонбет" Кубка России по футболу. "Спартак" и "Зенит" оказались в одной группе.

В группу А включены "Краснодар", "Локомотив", "Пари НН", "Химки". В группе В встретятся "Зенит", "Крылья Советов", "Спартак" и "Факел". За выход из группы С поборются "Динамо", "Ахмат", "Ростов" и "Оренбург". В группу D попали "Сочи", ЦСКА, "Урал" и "Торпедо".

На групповом этапе будет проведено по шесть матчей. Первый тур состоится 30 и 31 августа. Кубок России впервые пройдёт с использованием системы double elimination, которая предполагает турнирную систему с выбыванием после двух поражений. Такую систему используют в киберспорте.