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17 августа, 19:56

"Спартак" и "Зенит" оказались в одной группе Кубка России

Клубы РПЛ "Спартак" и "Зенит" попали в одну группу Кубка России

Сегодня состоялась жеребьёвка группового турнира "Фонбет" Кубка России по футболу. "Спартак" и "Зенит" оказались в одной группе.

В группу А включены "Краснодар", "Локомотив", "Пари НН", "Химки". В группе В встретятся "Зенит", "Крылья Советов", "Спартак" и "Факел". За выход из группы С поборются "Динамо", "Ахмат", "Ростов" и "Оренбург". В группу D попали "Сочи", ЦСКА, "Урал" и "Торпедо".

На групповом этапе будет проведено по шесть матчей. Первый тур состоится 30 и 31 августа. Кубок России впервые пройдёт с использованием системы double elimination, которая предполагает турнирную систему с выбыванием после двух поражений. Такую систему используют в киберспорте.

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Ранее Лайф сообщал, что "Спартак" обыграл на своём поле "Сочи" в матче пятого тура Российской премьер-лиги и вышел на первое место в турнирной таблице. Встреча завершилась со счётом 3:0. А "Зенит" обыграл со счётом 2:1 московский ЦСКА, который потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Обложка ©

ТАСС / Фадеичев Сергей

Светлана Шумакова

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