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17 августа, 20:13

ВСУ опять ударили по Энергодару из тяжёлой артиллерии

Администрация Энергодара сообщила о новом артиллерийском обстреле со стороны ВСУ

Вооружённые силы Украины второй раз за день открыли огонь по Энергодару. Об этом сообщил член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Боевики Зеленского во второй раз за сегодня открыли массированный огонь из тяжёлой артиллерии по городу энергетиков", говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Информацию об этом подтвердили и в администрации города. Там отметили, что данные о том, куда упали снаряды, а также о том, есть ли пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры, уточняются. Жителей Энергодара призвали найти безопасное место.

В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ

В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ

Как сообщал Лайф, ранее была информация о не менее чем шести снарядах, запущенных украинскими военными по району, где находится Запорожская атомная электростанция.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Григорьев

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