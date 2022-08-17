ВСУ опять ударили по Энергодару из тяжёлой артиллерии

Вооружённые силы Украины второй раз за день открыли огонь по Энергодару. Об этом сообщил член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Боевики Зеленского во второй раз за сегодня открыли массированный огонь из тяжёлой артиллерии по городу энергетиков", — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Информацию об этом подтвердили и в администрации города. Там отметили, что данные о том, куда упали снаряды, а также о том, есть ли пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры, уточняются. Жителей Энергодара призвали найти безопасное место.