НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 августа, 21:13

"Спортивная злость": Петербургский спортсмен раскрыл секрет победы на 515-километровой трассе

Триатлонист Виктор Осокин раскрыл секрет победы в ультратриатлоне Siberman

Спортивная злость помогла многократному участнику чемпионатов мира по триатлону, вице-президенту петербургской городской Федерации триатлона Виктору Осокину победить в экстремальной 515-километровой гонке. Siberman Ultraman Triathlon. Об этом он рассказал сам.

"Все три дня был максимально концентрирован на гонке, по-спортивному зол и уверен, что сейчас сделаю то, что никто повторить не сможет" поделился впечатлениями Виктор Осокин в интервью "Петербургскому дневнику".

В течение трёх дней нужно было проплыть 10 километров, проехать на велосипеде 421 километр и пробежать 84 километра. Виктор завершил гонку за 21 час 5 минут, улучшив предыдущее достижение почти на 40 минут. Таким образом спортсмен установил новый рекорд трассы.

Впервые Осокин принял участие в ультратриатлоне Siberman в 2020 году: он пришёл к финишу третьим, уступив победителю 40 минут. Первое место занял тогда сибиряк Максим Князев, который прошёл трассу за 21 час 44 минуты.

Пел про себя "Катюшу": Петербуржец завоевал две награды на чемпионате Ironman в ЮАР

Пел про себя "Катюшу": Петербуржец завоевал две награды на чемпионате Ironman в ЮАР

Ранее Лайф рассказывал, что заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на заявление Макларена об отстранении российских спортсменов. Она ответила, что, возможно, его мнение как-то повлияет на возвращение российских спортсменов на мировую арену. Видимо, на Западе стали понимать, что соревнования без российских спортсменов неинтересны и неполноценны.

Обложка ©

vk.com / siberman515

Светлана Шумакова
  • Новости
  • велогонки
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров