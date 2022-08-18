"Спортивная злость": Петербургский спортсмен раскрыл секрет победы на 515-километровой трассе

Спортивная злость помогла многократному участнику чемпионатов мира по триатлону, вице-президенту петербургской городской Федерации триатлона Виктору Осокину победить в экстремальной 515-километровой гонке. Siberman Ultraman Triathlon. Об этом он рассказал сам.

"Все три дня был максимально концентрирован на гонке, по-спортивному зол и уверен, что сейчас сделаю то, что никто повторить не сможет", — поделился впечатлениями Виктор Осокин в интервью "Петербургскому дневнику".

В течение трёх дней нужно было проплыть 10 километров, проехать на велосипеде 421 километр и пробежать 84 километра. Виктор завершил гонку за 21 час 5 минут, улучшив предыдущее достижение почти на 40 минут. Таким образом спортсмен установил новый рекорд трассы.

Впервые Осокин принял участие в ультратриатлоне Siberman в 2020 году: он пришёл к финишу третьим, уступив победителю 40 минут. Первое место занял тогда сибиряк Максим Князев, который прошёл трассу за 21 час 44 минуты.