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17 августа, 22:07

"Позорная перспектива": На Западе увидели признак слабости ЕС перед Россией

WSJ: Призывы запретить выдачу шенгенских виз россиянам — слабость ЕС

Возможный запрет на выдачу шенгенских виз российским гражданам, который активно обсуждается в Евросоюзе, представляет собой позорную перспективу. Такое мнение высказал журналист Уильям Наттрас. В этом же он видит слабость Евросоюза.

"Это позорно, что в ЕС подумывают о том, чтобы обвинить во всех грехах обычных граждан, в то время как продолжают позволять российским государственным энергетическим гигантам зарабатывать миллиарды, поставляя топливо в Европу", заявил обозреватель в статье для The Wall Street Journal.

По его мнению, это происходит лишь потому, что европейские лидеры оказались неспособны справиться с энергетическим кризисом без поставок из России, но при этом им необходимо сохранять видимую эффективность санкционного режима. Запрет на выдачу виз россиянам противоречит западным принципам свободы и толерантности, отмечает автор статьи.

Просто у Европы закончились идеи, каким образом можно ещё попытаться ослабить Москву, потому подобное предложение лишь обнажило её слабость, подытожил Наттрас.

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Ранее Лайф приводил заявление главы МИД Литвы, что аппетит ЕС в вопросе дополнительных санкций против России иссяк. Многие европейские страны с тревогой смотрят на предстоящую зиму, ведь речь идёт о ценах на газ и энергоносители, признал Габриэлюс Ландсбергис. Он выразил надежду, что европейцы смогут вернуться к усилению давления на Москву, когда станет ясно, что Европа в состоянии справиться с ситуацией в сфере энергоносителей.

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Freepik

Светлана Шумакова

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