"Позорная перспектива": На Западе увидели признак слабости ЕС перед Россией

Возможный запрет на выдачу шенгенских виз российским гражданам, который активно обсуждается в Евросоюзе, представляет собой позорную перспективу. Такое мнение высказал журналист Уильям Наттрас. В этом же он видит слабость Евросоюза.

"Это позорно, что в ЕС подумывают о том, чтобы обвинить во всех грехах обычных граждан, в то время как продолжают позволять российским государственным энергетическим гигантам зарабатывать миллиарды, поставляя топливо в Европу", — заявил обозреватель в статье для The Wall Street Journal.

По его мнению, это происходит лишь потому, что европейские лидеры оказались неспособны справиться с энергетическим кризисом без поставок из России, но при этом им необходимо сохранять видимую эффективность санкционного режима. Запрет на выдачу виз россиянам противоречит западным принципам свободы и толерантности, отмечает автор статьи.

Просто у Европы закончились идеи, каким образом можно ещё попытаться ослабить Москву, потому подобное предложение лишь обнажило её слабость, подытожил Наттрас.