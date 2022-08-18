В России начнут торговать просрочкой

Просроченные продукты питания попадут в продажу — первым такое решил опробовать ретейлер "Магнит". Об этом пишут "Известия" со ссылкой на документы компании об управлении устойчивым развитием.

В торговой сети, которая охватывает почти 27 тысяч магазинов, уточнили, что в продуктах, которые для употребления в пищу уже не подходят, заинтересованы производители кормов и удобрений. Цель начала торговли просрочкой — сократить объём пищевых отходов, которые отправляются на полигоны. В компании рассчитывают снизить вдвое объём подобного мусора к 2025 году.

"Мы начали поиск покупателей на продукты питания, которые утратили свои потребительские свойства: выбраны партнёры и заключаются договоры. В рамках этого проекта мы разработали схему списания и регистрации продуктов с истекшим сроком годности, которые продолжают иметь ценность", — приводит газета пояснение из документов "Магнита".

В то же время гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев напомнил, что продавать просроченные продукты питания в России сейчас нельзя. Запрет на это есть в законе "О качестве и безопасности пищевых продуктов". Правда, есть лазейка: ретейлеры могут провести экспертизу, подтвердить безопасность товаров, после чего заключить с партнёрами договор об утилизации или уничтожении продуктов. В таком случае торговые сети будут платить за оказание услуги.