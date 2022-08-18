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17 августа, 22:19

В России начнут торговать просрочкой

"Известия": "Магнит" решил запустить продажу просроченных продуктов питания

Просроченные продукты питания попадут в продажу — первым такое решил опробовать ретейлер "Магнит". Об этом пишут "Известия" со ссылкой на документы компании об управлении устойчивым развитием.

В торговой сети, которая охватывает почти 27 тысяч магазинов, уточнили, что в продуктах, которые для употребления в пищу уже не подходят, заинтересованы производители кормов и удобрений. Цель начала торговли просрочкой — сократить объём пищевых отходов, которые отправляются на полигоны. В компании рассчитывают снизить вдвое объём подобного мусора к 2025 году.

"Мы начали поиск покупателей на продукты питания, которые утратили свои потребительские свойства: выбраны партнёры и заключаются договоры. В рамках этого проекта мы разработали схему списания и регистрации продуктов с истекшим сроком годности, которые продолжают иметь ценность", приводит газета пояснение из документов "Магнита".

В то же время гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев напомнил, что продавать просроченные продукты питания в России сейчас нельзя. Запрет на это есть в законе "О качестве и безопасности пищевых продуктов". Правда, есть лазейка: ретейлеры могут провести экспертизу, подтвердить безопасность товаров, после чего заключить с партнёрами договор об утилизации или уничтожении продуктов. В таком случае торговые сети будут платить за оказание услуги.

Россиянам напомнили, какие продукты после окончания срока годности ещё можно есть

Россиянам напомнили, какие продукты после окончания срока годности ещё можно есть

Ранее Лайф писал, что Минсельхоз тоже предлагал отправлять просроченные продукты на корм для животных. Планируется, что будет сформирована отраслевая программа, в которой опишут, как можно использовать биологические вторичные ресурсы в сельском хозяйстве.

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Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Андрей Григорьев

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