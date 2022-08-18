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17 августа, 23:21

Готовность Запада подождать денег с Украины сказалась на её рейтинге

Fitch повысило кредитный рейтинг Украины до "CC"

Международное рейтинговое агентство Fitch обновило данные по Украине — её долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте повышен с "RD" до "CC". Об этом говорится в заявлении агентства, опубликованном на его сайте.

Причина повышения рейтинга — готовность держателей евробондов Украины реструктуризировать её долг, то есть ещё подождать выплат. Аналитики агентства считают, что это "представляет собой завершение обмена проблемных долговых обязательств и устранение ограниченного дефолта".

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Они напоминают, что на два года были отсрочены выплаты около 6 млрд долларов основного долга и процентов по еврооблигациям. Это облегчит для Киева обслуживание внешнего долга.

Лайф ранее сообщал, что европейцы начали всё больше беспокоиться о собственном благополучии и стали всё меньше внимания уделять конфликту на Украине. Такую тенденцию заметили обозреватели агентства Bloomberg.

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ТАСС / Антон Ваганов

Андрей Григорьев

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