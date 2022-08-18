В МИД указали на препятствие для визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
МИД РФ: Обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ мешают визиту делегации МАГАТЭ
Пока украинские военные не прекратят обстрелы Запорожской атомной электростанции, делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не сможет посетить АЭС. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий.
"Чтобы это произошло, первое, что должно быть сделано, — это остановлены обстрелы ЗАЭС украинской стороной. Не может туда приехать делегация, пока оттуда ведутся обстрелы, это опасно", — сказал дипломат на Обзорной конференции ДНЯО.
Как сообщал Лайф, только накануне украинские военные дважды обстреливали район Запорожской АЭС. Как рассказывали в мэрии Энергодара, при этом использовалось тяжёлое артиллерийское вооружение.
ТАСС / AP