В США освободили из-под стражи россиянина Дубникова

Россиянин Денис Дубников, обвиняемый в США в отмывании денег, временно отпущен из-под стражи — до вынесения приговора. Это следует из решения суда.

Согласно ему, россиянин сможет пока находиться на свободе, если не будет совершать правонарушений. Он должен оставаться в пределах четырёх округов штата Орегон, являться на все заседания суда. Также Дубников обязуется сдаться властям США для исполнения приговора, когда он будет вынесен. Местонахождение обвиняемого будут отслеживать при помощи GPS-устройства.

Ранее Минюст США рассказал, что в этой стране Дубникова обвиняют в участии в схеме по отмыванию денег якобы в интересах группировки киберпреступников под названием Ryuk ("Рюк"). По версии следствия, через россиянина прошло около 400 тысяч долларов, полученных в результате кибератак с применением вирусов-вымогателей. Если Дениса Дубникова признают виновным, ему грозит 20-летний тюремный срок.