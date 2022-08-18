Диетолог рассказала, какие специи помогают утолить голод и снизить вес

Ароматы цитруса, корицы, мяты и имбиря окажут благотворное воздействие во время диеты, снижая аппетит, а также помогут нормализовать пищеварение, нервную систему, улучшить кровообращение и утолить голод. Об этом рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

"Цитрусовые ароматы, кофе и корица снижают аппетит. Корица способствует снижению веса, так как ускоряет обмен веществ, нормализует уровень глюкозы в крови, снижает тягу к сладкому. Блюда с этой специей обладают приятным ароматом, ярким вкусом. Она идеальна для низкокалорийных десертов. Для усиления свойств корицы можно сочетать её с напитками из натурального кофе", — сказала Дарья Русакова в интервью Ura.ru.

Врач подчёркивает, что во время диеты важно поддерживать пищеварение в норме. Мята благотворно влияет на нервную систему, успокаивает. Чай с мятой способствует очищению кишечника, является профилактическим средством при запорах.

Также диетолог советует обратить внимание на имбирь. Он снижает холестерин, улучшает кровообращение, выводит лишнюю жидкость и вредные вещества из организма, способствует быстрому снижению веса. Однако эти методы работают только в комбинации с правильным питанием и спортом.