В Европе перестали массово раздавать Украине военные обещания

Шесть крупнейших стран Евросоюза за июль этого года не дали Украине новых обещаний по поводу военной помощи. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

Издание приводит слова исследователей о том, что такая ситуация сложилась впервые с февраля, когда началась российская военная спецоперация на Украине.

"Это указывает на то, что несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, когда колеблющиеся Франция и Германия начали поставлять оружие Украине, военная помощь Киеву может ослабнуть как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление", — говорится в статье.

Учёный из Кильского института Кристоф Требеш заявил изданию, что тенденция к снижению объёмов военной помощи Украине от Европы прослеживается ещё с конца апреля. Он отмечает, что инициативы по поддержке Киева иссякли "несмотря на то, что боевые действия вступили в критическую фазу.