Двое российских офицеров — муж и жена — вместе попросили отправить их на специальную военную "Операцию Z" на Украине. Командование соединения пошло навстречу, и они теперь служат вместе.

Муж и жена стали участниками военной спецоперации на Украине. Видео © Минобороны РФ

Как рассказали в Минобороны РФ, Евгений с первых дней спецоперации ремонтирует технику Центрального военного округа. Екатерина сначала находилась в пункте постоянной дислокации, но затем "приняла решение быть рядом с мужем" и теперь служит с ним — дежурным радистом в зоне СВО.

"Мы уже понимаем друг друга с полуслова. Как только спецоперация началась, мы сразу были готовы ехать", — говорит Евгений.

"Здесь условия у нас хорошие. Есть кроме меня ещё женщины. У нас есть отдельная палатка, у нас есть душ", — рассказала Екатерина.

В ЦВО рассказали, что вскоре супруги будут отмечены государственными наградами.