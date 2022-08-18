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Опубликовано 18 августа 2022, 02:40
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Муж и жена вместе попросили о службе в "Операции Z"

Участниками военной спецоперации на Украине стала семья офицеров

Двое российских офицеров — муж и жена — вместе попросили отправить их на специальную военную "Операцию Z" на Украине. Командование соединения пошло навстречу, и они теперь служат вместе.

Муж и жена стали участниками военной спецоперации на Украине. Видео © Минобороны РФ

Как рассказали в Минобороны РФ, Евгений с первых дней спецоперации ремонтирует технику Центрального военного округа. Екатерина сначала находилась в пункте постоянной дислокации, но затем "приняла решение быть рядом с мужем" и теперь служит с ним — дежурным радистом в зоне СВО.

"Мы уже понимаем друг друга с полуслова. Как только спецоперация началась, мы сразу были готовы ехать", — говорит Евгений.

"Здесь условия у нас хорошие. Есть кроме меня ещё женщины. У нас есть отдельная палатка, у нас есть душ", — рассказала Екатерина.

В ЦВО рассказали, что вскоре супруги будут отмечены государственными наградами.

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Как сообщал Лайф, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что решение России о проведении специальной военной операции на Украине было вынужденным, трудным, но необходимым. При этом он неоднократно подчёркивал, что все задачи СВО будут решены и залог тому — "мужество и героизм наших воинов и консолидация российского общества".

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Андрей Григорьев
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