"Чуть не съел": Медведь выломал железную дверь и до заикания напугал мужчину

На Камчатке в посёлке Усть-Камчатск спавшего в доме строителя среди ночи разбудил пробравшийся туда медведь. Мужчина чудом остался жив после встречи с диким зверем. Хищник смял железную дверь, разворотил всё на кухне, а потом добрался до спящего рабочего. Хозяин дома снял видео с разрушениями.

Владельцы частного дома наняли строителя, чтобы сделать ремонт. Завершив работу, мужчина заночевал там же. Судя по всему, когда пришёл незваный гость, он крепко спал. Косолапый начал обнюхивать рабочего, и тот проснулся, сообщает местный телеканал "41 регион".

"Около двух часов ночи работник проснулся от того, что его кто-то нюхает. Открыл глаза и нос к носу встретился с медведем. Странно, как он не услышал, что кто-то выкорчевывает дверь, ведь без шума это сделать нереально. Медведь, судя по следам, небольшой, может, это и спасло нашего ремонтника", — рассказал хозяин дома.

Испуганный строитель смог убежать к соседям. Говорят, что он был сильно напуган и даже заикался. Медведь ещё какое-то время осматривался в доме, потом оставил отпечатки лап на автомобиле. Утром хищника на территории посёлка не нашли.