Бизнес попросил добавить Jack Daniel's и Hennessy в параллельный импорт

Торговые сети обеспокоены тем, что перед Новым годом в России может образоваться дефицит крепких напитков и шампанского. На этом фоне Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросила правительство разрешить параллельный импорт нескольких брендов. Как пишет "Коммерсант", в том числе речь идёт о Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel's, Hennessy.

"Магнит", "Лентf", "Ашан" и другие обратились к вице-премьеру Дмитрию Григоренко. В публикации газеты говорится, что основные дистрибьюторы жалуются, что уже работают на остатках продукции. Новых поставок нет, ассортимент активно сокращается.

Так, прекратили поставки или вовсе ушли с российского рынка Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut), Diageo (Bell's, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar's, William Lawson's), Brown-Forman (Jack Daniel's, Finlandia), Moet, Hennessy. По данным АКОРТ, они обеспечивали 66% импорта виски, 63% поставок рома, 82% коньяка и 100% игристых вин региона Шампань.

Вместе с тем ряд представителей бизнеса выразили опасение, что параллельный импорт может поставить под вопрос качество поставляемой по такой схеме продукции.