Индия не осудила спецоперацию России на Украине из-за "странного" уважения к Москве. Об этом написал обозреватель Washington Examiner Том Роган.

Автор заметил, что у Нью-Дели независимая позиция в вопросе отношений с Москвой, в отличие от многих западных стран с "демократическим устройством".

"Возьмём в качестве примера странное уважение Индии к России. Она продолжает обеспечивать Москву желанным иностранным капиталом и престижем. Правительство Нарендры Моди по-прежнему оказывает тёплый приём высокопоставленным представителям российских спецслужб", — написал Роган.

Обозреватель также добавил, что действия Моди подрывают главные интересы внешней политики США, старающихся развивать сотрудничество по противодействию основным противникам Вашингтона и поддерживать демократические правительства, международную стабильность и свободу личности. Автор считает, что решение Индии сохранить дружеские отношения с Россией оказывает серьёзное влияние на ситуацию в мире.