В США раскритиковали "странное" уважение Индии к России
WE: Индия отказалась осудить спецоперацию на Украине из-за "странного" уважения к России
Индия не осудила спецоперацию России на Украине из-за "странного" уважения к Москве. Об этом написал обозреватель Washington Examiner Том Роган.
Автор заметил, что у Нью-Дели независимая позиция в вопросе отношений с Москвой, в отличие от многих западных стран с "демократическим устройством".
"Возьмём в качестве примера странное уважение Индии к России. Она продолжает обеспечивать Москву желанным иностранным капиталом и престижем. Правительство Нарендры Моди по-прежнему оказывает тёплый приём высокопоставленным представителям российских спецслужб", — написал Роган.
Обозреватель также добавил, что действия Моди подрывают главные интересы внешней политики США, старающихся развивать сотрудничество по противодействию основным противникам Вашингтона и поддерживать демократические правительства, международную стабильность и свободу личности. Автор считает, что решение Индии сохранить дружеские отношения с Россией оказывает серьёзное влияние на ситуацию в мире.
Ранее Лайф рассказывал, что Индия стала оплачивать поставки российского угля в юанях и дирхамах. По данным таможенной службы, в июне компании республики приобрели не за доллары минимум 742 тысячи тонн породы.