На Сахалине двое избили и оплевали пенсионерку после замечания из-за громкой речи

Двое жителей Южно-Сахалинска устроили драку с пенсионеркой в автобусе, которая сделала им замечание из-за громкой речи и нецензурной брани. Об этом сообщил телеграм-канал "ЧП Сахалин".

Инцидент произошёл 17 августа в 13:30. Мужчины никак не реагировали на замечания других пассажиров. Одна из пенсионерок попросила парочку говорить тише, а те в ответ ударили женщину по лицу и голове. От неожиданных ударов пассажирка упала, и мужчины стали пинать её ногами. В конце они обозвали её, плюнули и вышли из автобуса. Наблюдавшие за происходящим пассажиры вызвали правоохранителей, но хулиганы к их прибытию на место уже успели скрыться.





Потерпевшая сняла побои и написала заявление в полицию. У 58-летней женщины зафиксированы синяки на лице, руках и ногах. Окончательный вердикт будет вынесен судебно-медицинской экспертизой. Позднее в УМВД РФ по Южно-Сахалинску сообщили в телеграм-канале, что личность и местонахождение мужчин установлены, их доставили в отдел полиции для разбирательства и дачи объяснений.

Сахалинцы, напавшие на пенсионерку в автобусе, раскаялись в содеянном. Видео © Telegram / Сахалинская полиция

"Получился конфликт в автобусе, где я её толкнул, брат ей плюнул в лицо", — сказал один из задержанных. Оба принесли извинения за случившееся и раскаялись в содеянном. В их отношении проводится проверка.