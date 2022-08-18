Опубликован трейлер американского ремейка "Иронии судьбы" с Эммой Робертс

Студия MGM опубликовала трейлер американской версии советской киноклассики "Ирония судьбы" под названием About Fate ("О судьбе"). Он доступен на ютуб-канале компании.

Картина расскажет о неожиданной встрече двух незнакомцев. Мужчина собирается сделать предложение возлюбленной, а женщина остаётся одна накануне свадьбы сестры. Благодаря случайности они встречаются в одной квартире и влюбляются друг в друга.

Главные роли в фильме исполнили Эмма Робертс и Томас Манн. Режиссёром стал Марюс Вайсберг. Премьера ожидается 9 сентября.