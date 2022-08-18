Опубликован трейлер американского ремейка "Иронии судьбы" с Эммой Робертс
Студия MGM опубликовала трейлер американской версии советской киноклассики "Ирония судьбы" под названием About Fate ("О судьбе"). Он доступен на ютуб-канале компании.
Картина расскажет о неожиданной встрече двух незнакомцев. Мужчина собирается сделать предложение возлюбленной, а женщина остаётся одна накануне свадьбы сестры. Благодаря случайности они встречаются в одной квартире и влюбляются друг в друга.
Главные роли в фильме исполнили Эмма Робертс и Томас Манн. Режиссёром стал Марюс Вайсберг. Премьера ожидается 9 сентября.
Ранее Лайф показывал трейлер перезапуска культового ужастика Alone in the Dark. Как и в оригинальной версии, которая была выпущена в 1992 году, геймерам предстоит отправиться в особняк Дерсето в роли одного из двух героев: частного детектива Эдварда Карнби или девушки Эмили Хартвуд, чей дядя пропал при загадочных обстоятельствах.
Кадр из видео YouTube / MGM