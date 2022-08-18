В МИД указали на особенность политики России по Тайваню
МИД: Россия придерживается принципа "одного Китая" не на словах, а на деле
Россия в тайваньском вопросе следует принципу "одного Китая" не на словах, а на деле. В то же время стратегия США направлена на сдерживание государств, которые проявляют себя как независимые. Она провальна. Такое мнение высказал директор департамента международных организаций МИД Пётр Ильичёв.
Он отметил, что политика США по Тайваню, в том числе визит туда спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, грозит подрывом региональной и международной стабильности. По мнению дипломата, всё это говорит о неспособности Вашингтона смириться с потерей "монопольного права на управление миром".
"Отсюда и продолжение заведомо провальной стратегии на сдерживание стран, проводящих независимую политику и ратующих за построение поистине справедливого миропорядка. Россия, в свою очередь, не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая", в соответствии с которым Тайвань — неотъемлемая часть КНР", — сказал Ильичёв в интервью РИА "Новости".
Как сообщал Лайф, в течение нескольких последних дней Народно-освободительная армия КНР пребывала в полной боевой готовности. Китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня. Это связано с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Администрация США после этого заверила Пекин в приверженности политике "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
Агентство "Москва"