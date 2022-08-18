В МИД указали на особенность политики России по Тайваню

Россия в тайваньском вопросе следует принципу "одного Китая" не на словах, а на деле. В то же время стратегия США направлена на сдерживание государств, которые проявляют себя как независимые. Она провальна. Такое мнение высказал директор департамента международных организаций МИД Пётр Ильичёв.

Он отметил, что политика США по Тайваню, в том числе визит туда спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, грозит подрывом региональной и международной стабильности. По мнению дипломата, всё это говорит о неспособности Вашингтона смириться с потерей "монопольного права на управление миром".