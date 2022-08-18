Раскрыта причина неготовности Запада давить на Россию через ООН

Страны Запада не выступают в ООН с предложениями ввести новые ограничительные меры против России, так как опасаются, что не получат там желаемой поддержки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов.

Собеседники агентства отметили, что всё больше стран отказываются от открытой критики России.

"В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы", — пишет Reuters.

Научный сотрудник Университета ООН Ричард Гован спрогнозировал, что поддержка антироссийских санкций будет падать и дальше. А высокопоставленный азиатский дипломат добавил, что наивысшей точкой стали мартовские резолюции ООН, но "никто не жаждет дальнейших действий", если только не будут пересечены красные линии", — высказался высокопоставленный азиатский дипломат.