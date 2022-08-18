Составлен "рецепт счастья" для российских бумеров, зумеров и миллениалов

Подавляющее большинство взрослых россиян (93%) хотели бы изменить хотя бы одну из сфер своей жизни. Чаще всего они хотят роста зарплаты (78%), смены работы (43%) и освоения дополнительных знаний (38%). Таковы результаты опроса, который провели СБЕР ЕАПТЕКА и сервис Работа.ру. Лайф ознакомился с выводами авторов этого исследования.

Так, более трети опрошенных считают, что им для счастья необходим хороший отдых. Повышение в должности отметили 17% респондентов. Для 16% рецептом счастья, своеобразной "волшебной таблеткой", стало бы появление нового хобби.

Как следует из результатов исследования, чаще всего взрослые россияне хотят изменений в сфере финансов (75%), здоровья (58%) и карьеры (56%). Меньше всего проблем оказалось в семейной жизни и отношениях с партнёром и друзьями.

Более половины (61%) признались, что время от времени испытывают неуверенность в своих силах. Чаще всего это связывают с недостаточно высоким уровнем дохода, отсутствием достижений в жизни и недовольством работой или выбранной профессией. Большинство признают, что улучшить свою жизнь могут собственными силами. 13% опрошенных необходима помощь партнёра, 12% — начальства и коллег, а 11% обратились бы за помощью к психологу.

"Для того чтобы человек жил в гармонии с самим собой, уделял достаточное количество времени своим интересам и не потерял желания работать, другими словами — не выгорел, нужно помнить о важности саморазвития. Процесс самореализации, в ходе которого люди ставят себе цели для улучшения своей жизни, неотъемлем в современном мире, он помогает преодолеть разные трудности, а также определиться с профессией", — отметила директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.

На основе ответов удалось создать формулу "волшебной таблетки", которая подходит каждому поколению россиян.

Чаще всего зумеры, то есть молодёжь в возрасте от 18 до 25 лет, мечтают о реализации собственного творческого потенциала (70%). Причём у них есть уверенность, что с этим им могут помочь консультации психолога. Решение своей проблемы они видят в карьерном развитии. Помочь таким людям "волшебная таблетка" смогла бы, дав чувство уверенности в своих силах, в способности воплотить все творческие идеи в реальность.

Поколению миллениалов, а это люди в возрасте от 25 до 34 лет, хочется наладить душевное равновесие и отношения с родными и близкими. Представители этого поколения привыкли рассчитывать только на себя и видят решение всех своих проблем в получении новых знаний и смене сферы деятельности. В этом случае "волшебная таблетка" повышала бы уровень серотонина, сохраняла бы душевное спокойствие и помогала бы наладить отношения с родственниками и друзьями.

И третья категория граждан — так называемые беби-бумеры, то есть люди в возрасте примерно от 42 до 57 лет. Для них важно наладить здоровье (54%), поправить общее самочувствие, набраться энергии, вести здоровый образ жизни. Они твёрдо уверены, что на это никто, кроме них самих, не сможет повлиять. В их случае "волшебная таблетка" помогала бы восстановить больше энергии, улучшала бы самочувствие и позволяла почувствовать себя отдохнувшими, словно после прогулки по парку.

Участниками исследования стали около 2600 пользователей сервиса "Работа.ру" старше 18 лет из всех регионов страны.