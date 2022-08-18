Хватит аварий: США решили отказаться от военных конвертопланов

Вооружённые силы США приостанавливают эксплуатацию всех своих конвертопланов CV-22 Osprey, дислоцированных в различных точках мира. Причиной стала серия инцидентов с их участием, сообщает агентство Киодо. Решение затронет и машины, размещённые на территории Японии.

В октябре 2018 года США разместили пять своих Osprey на базе ВВС Йокота. Предполагалось, что к 2024 году там будет развёрнуто в общей сложности десять таких машин. До этого ещё 24 Osprey были размещены на японском острове Окинава, где их использует американская морская пехота. Кроме того, войска Японии закупили у США несколько Osprey.

Было зафиксировано множество инцидентов во время эксплуатации американских конвертопланов. В 2012 году две машины разбились во Флориде и Марокко, в 2016-м трагедия произошла в зоне Персидского залива, погиб морской пехотинец. В августе 2017 года конвертоплан потерпел крушение у восточного побережья Австралии. Многочисленные происшествия с Osprey регулярно происходили и на территории Японии. Инциденты заставили серьёзно обеспокоиться местное население.