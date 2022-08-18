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18 августа, 03:06

В Приморье произошло массовое отравление в детском лагере

В Приморье СКР возбудил уголовное дело по факту массового отравления в детском лагере

В Приморском крае Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту массового отравления детей в летнем лагере "Юнга", который находится во владивостокской бухте Лазурная. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Там рассказали, что сообщение о госпитализации несовершеннолетних поступило в органы вечером 17 августа. В больницу попало 24 ребёнка, у них признаки пищевого отравления. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"В настоящее время совместно со специалистами Роспотребнадзора проведён осмотр места происшествия, изъята документация, связанная с поставкой продуктов питания и санитарной безопасностью лиц, пребывающих в детском лагере, а также в помещении пищевого блока изъяты необходимые смывы и пробы продуктов питания", — говорится в сообщении СКР.

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Для Приморья это уже второй подобный случай за последнее время. Лайф рассказывал, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления детей в лагере "Юность" в конце июля. Тогда пострадало более 40 детей.

Обложка ©

ТАСС / Роман Пименов

Андрей Григорьев

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