В Приморье произошло массовое отравление в детском лагере

В Приморском крае Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту массового отравления детей в летнем лагере "Юнга", который находится во владивостокской бухте Лазурная. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Там рассказали, что сообщение о госпитализации несовершеннолетних поступило в органы вечером 17 августа. В больницу попало 24 ребёнка, у них признаки пищевого отравления. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"В настоящее время совместно со специалистами Роспотребнадзора проведён осмотр места происшествия, изъята документация, связанная с поставкой продуктов питания и санитарной безопасностью лиц, пребывающих в детском лагере, а также в помещении пищевого блока изъяты необходимые смывы и пробы продуктов питания", — говорится в сообщении СКР.