Угон, тараны, стрельба и не только: Американец устроил заезд по Лас-Вегасу похлеще, чем в GTA
Полиция произвела 37 выстрелов, чтобы остановить угонщика в Лас-Вегасе
Полиции американского Лас-Вегаса пришлось ловить по улицам города преступника, который устроил там нечто вроде геймплея из популярной игры GTA: угнал один автомобиль, попытался завладеть ещё двумя, стрелял в полицию, таранил машины стражей порядка, но в итоге попался.
Чтобы рассказать о произошедшем, в местной полиции устроили отдельный брифинг с демонстрацией видео погони. Действия преступника снимали в том числе с вертолёта. История эта началась ещё в мае, когда он забрал автомобиль у пенсионерки. Нашли злостного нарушителя только в августе. Пытаясь скрыться, он посреди улицы угнал Chevy Avalanche, на котором затем и устроил заезд по городу похлеще, чем в GTA.
По время погони 40-летний Джастин Венегас (Justin Venegas) дважды попытался пересесть на другую машину, однако у него не получилось. Чудом он не убил полицейского — стрелял прямо в лобовое стекло его автомобиля. Закончилось всё тараном — Венегас попытался убить кинолога с его собакой. Для них всё обошлось, а вот преступника там и задержали. Полиция подсчитала, что при попытке остановить его стражи порядка стреляли 37 раз.
Ранее Лайф рассказывал, как в Вене полицейские устроили погоню за дипломатами c Украины, которые на машине врезались в автомобиль немецких туристов и уехали с места пьяного ДТП. Как утверждают свидетели, после аварии водитель и один из пассажиров даже поменялись местами.
Кадр из видео полицейского департамента Лас-Вегаса