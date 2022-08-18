Угон, тараны, стрельба и не только: Американец устроил заезд по Лас-Вегасу похлеще, чем в GTA

Полиции американского Лас-Вегаса пришлось ловить по улицам города преступника, который устроил там нечто вроде геймплея из популярной игры GTA: угнал один автомобиль, попытался завладеть ещё двумя, стрелял в полицию, таранил машины стражей порядка, но в итоге попался.

Чтобы рассказать о произошедшем, в местной полиции устроили отдельный брифинг с демонстрацией видео погони. Действия преступника снимали в том числе с вертолёта. История эта началась ещё в мае, когда он забрал автомобиль у пенсионерки. Нашли злостного нарушителя только в августе. Пытаясь скрыться, он посреди улицы угнал Chevy Avalanche, на котором затем и устроил заезд по городу похлеще, чем в GTA.

По время погони 40-летний Джастин Венегас (Justin Venegas) дважды попытался пересесть на другую машину, однако у него не получилось. Чудом он не убил полицейского — стрелял прямо в лобовое стекло его автомобиля. Закончилось всё тараном — Венегас попытался убить кинолога с его собакой. Для них всё обошлось, а вот преступника там и задержали. Полиция подсчитала, что при попытке остановить его стражи порядка стреляли 37 раз.