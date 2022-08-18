Арестович предположил, какие уступки Эрдоган и Гуттериш предложат Зеленскому

В ходе визита на Украину президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш могут предложить лидеру этой страны Владимиру Зеленскому пойти на уступки. В том числе отказаться от намерений занять освобождённые Россией территории и согласиться на дипломатическое урегулирование. Такое мнение высказал советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.

"Я боюсь даже воспроизвести, что он (Зеленский. — Прим. Лайфа) ответит", — сказал Арестович в интервью на ютуб-канале, не исключив, что такое предложение от Эрдогана и Гутерриша может поступить.

По мнению советника офиса Зеленского, тот откажется от любой инициативы, предполагающей мирное разрешение конфликта.