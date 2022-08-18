Арестович предположил, какие уступки Эрдоган и Гуттериш предложат Зеленскому
Арестович: Гуттериш и Эрдоган могут предложить Киеву отказ от юга и прекращение огня
В ходе визита на Украину президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш могут предложить лидеру этой страны Владимиру Зеленскому пойти на уступки. В том числе отказаться от намерений занять освобождённые Россией территории и согласиться на дипломатическое урегулирование. Такое мнение высказал советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.
"Я боюсь даже воспроизвести, что он (Зеленский. — Прим. Лайфа) ответит", — сказал Арестович в интервью на ютуб-канале, не исключив, что такое предложение от Эрдогана и Гутерриша может поступить.
По мнению советника офиса Зеленского, тот откажется от любой инициативы, предполагающей мирное разрешение конфликта.
Лайф сообщал, что ранее сегодня генеральный секретарь ООН прибыл во Львов, где 18 августа встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Офис президента Украины