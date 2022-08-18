Запад придумал новый метод давления на Россию через ООН
Reuters: Запад может попытаться отозвать полномочия представителей России в ООН
Страны Запада и Украина могут опробовать новую тактику давления на Россию через Организацию Объединённых Наций. Они могут попытаться отозвать верительные грамоты у представителей РФ в этой международной организации, пишет Reuters.
Агентство напомнило, что Киев ранее требовал исключить Россию из состава ООН. Однако это невозможно, так как потребуется соответствующее решение Совета Безопасности ООН, где у России есть право вето.
"Другим вариантом может быть отзыв верительных грамот представителей президента России Владимира Путина, но для этого потребуется поддержка по крайней мере большинства в Генеральной Ассамблее", — поясняет Reuters.
Будет ли такая методика соответствовать уставу организации, агентство не уточняет.
Как сообщал Лайф, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил СБ ООН самораспуститься или исключить Россию. Постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд отметила, что сделать это невозможно: "Совет Безопасности был создан вследствие создания ООН после Второй мировой войны. Это факт. Мы не можем изменить этот факт".