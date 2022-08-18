Запад придумал новый метод давления на Россию через ООН

Страны Запада и Украина могут опробовать новую тактику давления на Россию через Организацию Объединённых Наций. Они могут попытаться отозвать верительные грамоты у представителей РФ в этой международной организации, пишет Reuters.

Агентство напомнило, что Киев ранее требовал исключить Россию из состава ООН. Однако это невозможно, так как потребуется соответствующее решение Совета Безопасности ООН, где у России есть право вето.

"Другим вариантом может быть отзыв верительных грамот представителей президента России Владимира Путина, но для этого потребуется поддержка по крайней мере большинства в Генеральной Ассамблее", — поясняет Reuters.

Будет ли такая методика соответствовать уставу организации, агентство не уточняет.