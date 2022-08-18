НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 августа, 03:26

Запад придумал новый метод давления на Россию через ООН

Reuters: Запад может попытаться отозвать полномочия представителей России в ООН

Страны Запада и Украина могут опробовать новую тактику давления на Россию через Организацию Объединённых Наций. Они могут попытаться отозвать верительные грамоты у представителей РФ в этой международной организации, пишет Reuters.

Агентство напомнило, что Киев ранее требовал исключить Россию из состава ООН. Однако это невозможно, так как потребуется соответствующее решение Совета Безопасности ООН, где у России есть право вето.

"Другим вариантом может быть отзыв верительных грамот представителей президента России Владимира Путина, но для этого потребуется поддержка по крайней мере большинства в Генеральной Ассамблее", — поясняет Reuters.

Будет ли такая методика соответствовать уставу организации, агентство не уточняет.

Путин: Спецоперация на Украине соответствует Уставу ООН

Путин: Спецоперация на Украине соответствует Уставу ООН

Как сообщал Лайф, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил СБ ООН самораспуститься или исключить Россию. Постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд отметила, что сделать это невозможно: "Совет Безопасности был создан вследствие создания ООН после Второй мировой войны. Это факт. Мы не можем изменить этот факт".

Обложка ©

Freepik

Светлана Шумакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров