Кива указал на "последнюю возможность" США навредить России
Экс-депутат Рады Кива: США могут перевыпустить доллары ради вреда России
США могут провести перевыпуск долларовых купюр и тем самым попытаться навредить России. Для Вашингтона это последняя возможность повлиять на Москву. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной рады Илья Кива.
"Вашингтон может использовать свою последнюю возможность для дестабилизации ситуации в России, нанесения ущерба мировой экономике и возможность частичного списания своих долгов — объявить о начале выпуска новых долларовых банкнот и начать обмен на старые по удобным для себя правилам", — написал Кива в Telegram.
Он предупредил, что такие действия США могут создать проблемы тем, кто держит свои сбережения в американской валюте. Украинский политик в связи с этим призвал хранить накопления в рублях — "как одной из самых защищённых валют мира".
Ранее Лайф приводил слова экс-депутата о том, что ВСУ готовят операцию по подрыву Запорожской АЭС. Для осуществления диверсии подготовлены группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые уже совершали подобные теракты в Приднестровье, сообщил Кива.
ТАСС / Ирина Яковлева