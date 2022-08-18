Кива указал на "последнюю возможность" США навредить России

США могут провести перевыпуск долларовых купюр и тем самым попытаться навредить России. Для Вашингтона это последняя возможность повлиять на Москву. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

"Вашингтон может использовать свою последнюю возможность для дестабилизации ситуации в России, нанесения ущерба мировой экономике и возможность частичного списания своих долгов — объявить о начале выпуска новых долларовых банкнот и начать обмен на старые по удобным для себя правилам", — написал Кива в Telegram.

Он предупредил, что такие действия США могут создать проблемы тем, кто держит свои сбережения в американской валюте. Украинский политик в связи с этим призвал хранить накопления в рублях — "как одной из самых защищённых валют мира".