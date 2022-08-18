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18 августа, 04:25

Была единственной такой в стране: Умерла легендарный японский дизайнер Ханаэ Мори

На 97-м году ушла из жизни японский дизайнер Ханаэ Мори

<p>Модельер Ханаэ Мори. Фото © <a href="https://www.hanae-mori.com/onlineshop/profile" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Hanae Mori.com</a></p>

Модельер Ханаэ Мори. Фото © Hanae Mori.com

Дизайнер Ханаэ Мори, единственный член Парижской гильдии дизайнеров от-кутюр из Японии, умерла на 97-м году жизни. Об этом сообщает агентство Киодо.

В 1951 году Мори открыла свою первую студию, а через несколько лет начала работу над кинокостюмами. В 1965 году на своём первом показе в Нью-Йорке она представила коллекцию "Восток встречается с Западом", которая получила широкое признание. Мори также создала свадебное платье японской императрицы Масако, костюмы для "Золушки" Рудольфа Нуреева.

В 1970-х Мори уже открывала выставочные залы и свои дома моды в Лондоне, Нью-Йорке и Париже. Вскоре она стала единственным дизайнером из Азии, принятым в Парижскую гильдию модельеров высокой моды. В 1976 году по приглашению княгини Грейс Келли устроила показ в Монако.

За свою карьеру Мори разработала костюмы для десятков фильмов, несколько линеек формы для бортпроводников авиакомпании Japan Airlines, форму для японских олимпийцев и школьников.

В 1988 году она была удостоена японской медали Почёта с пурпурной лентой, которой награждают за вклад в науку и искусство, а в 2002 году — французского ордена Почётного легиона.

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Светлана Шумакова

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