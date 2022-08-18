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Регион
Опубликовано 18 августа 2022, 05:04

NI увидел адресованный НАТО "ядерный" сигнал России

NI: Передачей Минску "Искандеров-М" Россия предупреждает НАТО

Заявление президента РФ Владимира Путина о передаче Белоруссии ракетных комплексов "Искандер-М" подаёт сигнал НАТО о готовности Москвы прикрыть союзников своими ядерными силами. Об этом в статье для журнала National Interest пишет обозреватель Дебалина Гошал.

"Желание России передать Белоруссии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, — это сигнал, что Москва, как и НАТО, может прикрыть союзников своим ядерным зонтиком", — отмечает журналист.

Передача комплексов «Искандер-М» выгодна и России, и Белоруссии, считает автор статьи. Системы большой дальности дадут республике возможности лучше сдерживать страны НАТО.

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Ранее Лайф сообщал, что в Пентагоне встревожены из-за заявления президента России Владимира Путина о передаче Белоруссии ракетно-тактических систем "Искандер-М". Страх у американцев вызвало лишь одно слово "ядерный", сообщили в оборонном ведомстве США.

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Минобороны РФ

Светлана Шумакова
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