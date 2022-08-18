NI увидел адресованный НАТО "ядерный" сигнал России
NI: Передачей Минску "Искандеров-М" Россия предупреждает НАТО
Заявление президента РФ Владимира Путина о передаче Белоруссии ракетных комплексов "Искандер-М" подаёт сигнал НАТО о готовности Москвы прикрыть союзников своими ядерными силами. Об этом в статье для журнала National Interest пишет обозреватель Дебалина Гошал.
"Желание России передать Белоруссии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, — это сигнал, что Москва, как и НАТО, может прикрыть союзников своим ядерным зонтиком", — отмечает журналист.
Передача комплексов "Искандер-М" выгодна и России, и Белорусии, считает автор статьи. Системы большой дальности дадут Белоруссии возможности лучше сдерживать страны НАТО.
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Ранее Лайф сообщал, что в Пентагоне встревожены из-за заявления президента России Владимира Путина о передаче Белоруссии ракетно-тактических систем "Искандер-М". Страх у американцев вызвало лишь одно слово "ядерный", сообщили в оборонном ведомстве США.
Минобороны РФ