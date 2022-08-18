NI увидел адресованный НАТО "ядерный" сигнал России

Заявление президента РФ Владимира Путина о передаче Белоруссии ракетных комплексов "Искандер-М" подаёт сигнал НАТО о готовности Москвы прикрыть союзников своими ядерными силами. Об этом в статье для журнала National Interest пишет обозреватель Дебалина Гошал.

"Желание России передать Белоруссии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, — это сигнал, что Москва, как и НАТО, может прикрыть союзников своим ядерным зонтиком", — отмечает журналист.

Передача комплексов «Искандер-М» выгодна и России, и Белоруссии, считает автор статьи. Системы большой дальности дадут республике возможности лучше сдерживать страны НАТО.