Лайф публикует видео тушения лесных пожаров в Рязанской области с воздуха

Как показано на видео, огонь охватил огромную площадь. Возгорание заливают водой с воздуха, а от земли поднимаются столбы дыма. Спасательные службы прилагают все усилия, чтобы потушить пожар.

Ранее Лайф сообщал, что смог из-за лесных пожаров в Рязанской области продолжает распространяться по Москве и Подмосковью. Дымка видна уже не только на юге столицы, но и в центре и даже на севере. В Рязанской области площадь лесных пожаров за ночь увеличилась более чем вдвое, сообщили власти региона.