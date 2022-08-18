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18 августа, 09:32

Лайф публикует видео тушения лесных пожаров в Рязанской области с воздуха

Лесные пожары в Рязанской области, смог от которых накрыл Москву и Подмосковье, тушат с воздуха. Кадры предоставил Лайфу департамент ГОЧСиПБ.

Кадры тушения лесных пожаров под Рязанью. Видео © Департамент ГОЧСиПБ

Как показано на видео, огонь охватил огромную площадь. Возгорание заливают водой с воздуха, а от земли поднимаются столбы дыма. Спасательные службы прилагают все усилия, чтобы потушить пожар.

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Ранее Лайф сообщал, что смог из-за лесных пожаров в Рязанской области продолжает распространяться по Москве и Подмосковью. Дымка видна уже не только на юге столицы, но и в центре и даже на севере. В Рязанской области площадь лесных пожаров за ночь увеличилась более чем вдвое, сообщили власти региона.

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Кадр из видео департамента ГОЧСиПБ

Светлана Оперук

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