Видео с дикими танцами премьера Финляндии на вечеринке попало в Сеть и вызвало бурную реакцию
Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала видео с вечеринки с её участием
Видео с премьер-министром Финляндии Санной Марин (в белых джинсах), которая отжигает на вечеринке с друзьями, попало в Сеть и быстро распространилось среди пользователей. В ролике федеральный политик поёт, обнимается и танцует с другими людьми.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин отдыхает на вечеринке с алкоголем и наркотиками. Видео © Twitter / @dailyaz1
По данным финских СМИ, тусовщики дополнили торжество не только алкоголем, но и наркотиками. Однако Санна Марин всё отрицает и очень недовольна, что кадры увидела широкая общественность.
"На вечеринке был алкоголь, я пью лёгкие алкогольные напитки и веселюсь. Но я не употребляла наркотики. Я знала, что меня снимают, но была уверена, что, поскольку видео является частным, оно не будет опубликовано. Меня раздражает, что это стало достоянием общественности", — рассказала Марин.
Ранее Лайф рассказывал, что премьер-министр Финляндии засветилась на публике в коротких шортиках и косухе. В этом образе она посетила один из старейших рок-фестивалей Европы.
Twitter / @dailyaz1