Видео с дикими танцами премьера Финляндии на вечеринке попало в Сеть и вызвало бурную реакцию

Видео с премьер-министром Финляндии Санной Марин (в белых джинсах), которая отжигает на вечеринке с друзьями, попало в Сеть и быстро распространилось среди пользователей. В ролике федеральный политик поёт, обнимается и танцует с другими людьми.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин отдыхает на вечеринке с алкоголем и наркотиками. Видео © Twitter / @dailyaz1

По данным финских СМИ, тусовщики дополнили торжество не только алкоголем, но и наркотиками. Однако Санна Марин всё отрицает и очень недовольна, что кадры увидела широкая общественность.

"На вечеринке был алкоголь, я пью лёгкие алкогольные напитки и веселюсь. Но я не употребляла наркотики. Я знала, что меня снимают, но была уверена, что, поскольку видео является частным, оно не будет опубликовано. Меня раздражает, что это стало достоянием общественности", — рассказала Марин.