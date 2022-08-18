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18 августа, 09:25

Путин и Токаев проведут переговоры в Сочи 19 августа

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев встретятся 19 августа в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и сотрудничества", — говорится в сообщении.

Главы государств также планируют обсудить проблематику двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, в котором Казахстан председательствует в этом году.

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Токаев поручил создать условия для релокации ушедших из РФ компаний

Ранее Лайф писал, что, по данным телеканала A Haber, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит Зеленскому организовать встречу с Путиным. Как уточняют источники в СМИ, лидеры РФ и Украины могут провести встречу для определения "дорожной карты" по ситуации в Незалежной.

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Kremlin.ru

Ирина Фальке

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