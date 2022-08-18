Путин и Токаев проведут переговоры в Сочи 19 августа

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев встретятся 19 августа в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и сотрудничества", — говорится в сообщении.

Главы государств также планируют обсудить проблематику двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, в котором Казахстан председательствует в этом году.