A Haber: Эрдоган предложит Зеленскому организовать встречу с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который сегодня посетит Львов, предложит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал A Haber со ссылкой на дипломатические источники.

Телеканал CNN Turk также со ссылкой на источники уточнил, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения "дорожной карты" по ситуации на Украине. И якобы устойчивое прекращение огня будет зависеть от того, какие послания украинский президент передаст Эрдогану во время встречи во Львове.