A Haber: Эрдоган предложит Зеленскому организовать встречу с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который сегодня посетит Львов, предложит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал A Haber со ссылкой на дипломатические источники.
Телеканал CNN Turk также со ссылкой на источники уточнил, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения "дорожной карты" по ситуации на Украине. И якобы устойчивое прекращение огня будет зависеть от того, какие послания украинский президент передаст Эрдогану во время встречи во Львове.
"Российская сторона заявила, что лидеры могут обсудить и определить "дорожную карту". Затем делегации могут начать работу по воплощению этой "дорожной карты" в жизнь". Даже если окончательного мира на Украине не будет достигнуто, по крайней мере достижение устойчивого прекращения огня будет зависеть от того, какие послания Зеленский передаст президенту Эрдогану на саммите во Львове в присутствии генсека ООН Гутерриша", — говорится в сообщении телеканала.
А ранее, 5 августа, президент Турции встретился в Сочи с российским коллегой, переговоры продлились чуть более четырёх часов. Так, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях, а ещё подробно обсудили проекты АЭС "Аккую" и "Турецкий поток". Кроме того, Эрдоган предложил президенту РФ провести встречу с Зеленским.
ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ / EPA / BORIS PEJOVIC / DPA / TASS