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18 августа, 07:17

В Британии испугались военной эскалации из-за испытаний ракет в США

Daily Express: Испытания в США баллистических ракет Мinuteman III усиливают риск эскалации

Испытания межконтинентальных баллистических ракет Мinuteman III, которые проводят США, создают огромный риск военной эскалации. Об этом написал журналист Элли Кук в статье для британского издания Daily Express.

"Соединённые Штаты провели ракетные пуски, которые демонстрируют готовность ядерных сил и создают огромный риск военной эскалации", — указывается в публикации.

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Напомним, испытания баллистической ракеты Minuteman III США провели 16 августа. Они были отложены из-за напряжённости вокруг Тайваня. О проведении испытаний проинформировало подразделение глобального ударного командования ВВС США.

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Wikipedia

Светлана Оперук

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