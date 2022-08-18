В Британии испугались военной эскалации из-за испытаний ракет в США
Daily Express: Испытания в США баллистических ракет Мinuteman III усиливают риск эскалации
Испытания межконтинентальных баллистических ракет Мinuteman III, которые проводят США, создают огромный риск военной эскалации. Об этом написал журналист Элли Кук в статье для британского издания Daily Express.
"Соединённые Штаты провели ракетные пуски, которые демонстрируют готовность ядерных сил и создают огромный риск военной эскалации", — указывается в публикации.
Напомним, испытания баллистической ракеты Minuteman III США провели 16 августа. Они были отложены из-за напряжённости вокруг Тайваня. О проведении испытаний проинформировало подразделение глобального ударного командования ВВС США.