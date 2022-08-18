В Японии стартовал конкурс на популяризацию алкоголя среди молодёжи

В Японии начался общенациональный конкурс, который направлен на популяризацию алкогольной продукции среди молодёжи. Соревнование проходит при поддержке властей. Об этом сообщает Financial Times.

Принять участие в Sake Viva! ("Да здравствует саке!". — Прим. Лайфа) могут желающие в возрасте от 20 до 39 лет. Конкурс будет проходить до 9 сентября под эгидой главного налогового управления Японии. Участникам нужно придумать и предложить разные бизнес- и маркетинговые идеи для популяризации среди молодёжи японского алкоголя: саке, виски, пива, вина, ликёров и других напитков.

Из-за пандемии нового коронавируса алкогольные предпочтения японцев изменились. В ходе соревнований необходимо уделить внимание этим особенностям. В заявках приветствует уклон в технологии искусственного интеллекта и реализацию концепции метавселенной в разрезе распространения алкогольной продукции. Лучшие заявки отберут в финал, а в ноябре власти объявят победителей конкурса.