МО РФ: Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили за сутки пять пунктов управления ВСУ
Российские ракетные войска, авиация и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"За сутки поражены пять пунктов управления ВСУ, в том числе 72-й механизированной бригады в районе Артёмовска, 46-й аэромобильной бригады в районе населённого пункта Белая Криница Херсонской области", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, в 234 районах поражена живая сила и военная техника украинских войск, добавил генерал-лейтенант.
Ранее Лайф писал, что украинские силовики оборудовали опорные пункты в детсадах ДНР. Кроме того, как уточнил начальник Национального управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, людям не дают покинуть города, а все подобные попытки жестоко пресекаются.
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