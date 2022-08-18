МО РФ: Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили за сутки пять пунктов управления ВСУ

Российские ракетные войска, авиация и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки поражены пять пунктов управления ВСУ, в том числе 72-й механизированной бригады в районе Артёмовска, 46-й аэромобильной бригады в районе населённого пункта Белая Криница Херсонской области", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в 234 районах поражена живая сила и военная техника украинских войск, добавил генерал-лейтенант.