Ударами российский артиллерии уничтожено более 250 бойцов ВСУ в ДНР

ВС РФ ликвидировали более 250 бойцов Украины в результате ударов артиллерии по позициям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате сосредоточенных артиллерийских ударов российских войск по боевым позициям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Мазановка Донецкой Народной Республики ликвидировано более 250 националистов", — сказал он.