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Регион
Опубликовано 18 августа 2022, 07:02

Ударами российский артиллерии уничтожено более 250 бойцов ВСУ в ДНР

ВС РФ ликвидировали более 250 бойцов Украины в результате ударов артиллерии по позициям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате сосредоточенных артиллерийских ударов российских войск по боевым позициям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Мазановка Донецкой Народной Республики ликвидировано более 250 националистов", — сказал он.

Минобороны: ВС России делают всё необходимое для обеспечения безопасности ЗАЭС
Минобороны: ВС России делают всё необходимое для обеспечения безопасности ЗАЭС

Ранее в Минобороны РФ предупредили, что Киев готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС 19 августа. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в результате Киев планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Варвара Романова
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