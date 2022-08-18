Минобороны: ВС РФ уничтожили более 90 иностранных наёмников в Харькове
Более 90 иностранных наёмников были уничтожены в результате удара ВС РФ по пункту временной дислокации ВСУ в Харькове. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием наземного базирования поражён пункт временного базирования иностранных наёмников в городе Харькове. Уничтожено более 90 боевиков", — сказал он.
Также, по данным Минобороны, в Николаевской области авиацией ВКС РФ был нанесён удар по пункту дислокации 1-го батальона 28-й мехбригады ВСУ в районе Посад-Покровского, уничтожено 60 националистов и восемь единиц техники.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что ударами российский артиллерии за сутки было уничтожено более 250 бойцов ВСУ в районе населённого пункта Мазановка в ДНР.
Shutterstock / Ultraskrip