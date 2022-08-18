Минобороны: ВС РФ уничтожили более 90 иностранных наёмников в Харькове

Более 90 иностранных наёмников были уничтожены в результате удара ВС РФ по пункту временной дислокации ВСУ в Харькове. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием наземного базирования поражён пункт временного базирования иностранных наёмников в городе Харькове. Уничтожено более 90 боевиков", — сказал он.