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18 августа, 07:12

Минобороны: ВС РФ уничтожили более 90 иностранных наёмников в Харькове

Более 90 иностранных наёмников были уничтожены в результате удара ВС РФ по пункту временной дислокации ВСУ в Харькове. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием наземного базирования поражён пункт временного базирования иностранных наёмников в городе Харькове. Уничтожено более 90 боевиков", — сказал он.

Также, по данным Минобороны, в Николаевской области авиацией ВКС РФ был нанесён удар по пункту дислокации 1-го батальона 28-й мехбригады ВСУ в районе Посад-Покровского, уничтожено 60 националистов и восемь единиц техники.

ВС РФ уничтожили более 100 наёмников из Польши и Германии под Харьковом

ВС РФ уничтожили более 100 наёмников из Польши и Германии под Харьковом

Ранее в военном ведомстве сообщили, что ударами российский артиллерии за сутки было уничтожено более 250 бойцов ВСУ в районе населённого пункта Мазановка в ДНР.

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Shutterstock / Ultraskrip

Ирина Фальке

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