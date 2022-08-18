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Опубликовано 18 августа 2022, 07:14

Минобороны: ВКС России уничтожили свыше 60% личного состава батальона ВСУ под Авдеевкой

ВКС России уничтожили более 60% личного состава батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Авдеевки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате применения оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Авдеевки 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность. Потери личного состава превысили 60%", — сказал он в ходе брифинга.

Остатки батальона выведены в тыл для переформирования командованием оперативно-тактической группы "Донецк", добавил генерал-лейтенант. Кроме того, российская авиация уничтожила более 80 представителей 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ и ранила свыше 50 человек в районах Белой Криницы и Великого Артаково.

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Ранее Лайф писал, что ударами российский артиллерии уничтожено более 250 бойцов ВСУ. Это произошло в районе населённого пункта Мазановка Донецкой Народной Республики, уточнил Игорь Конашенков.

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Кадр видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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