Минобороны: ВКС России уничтожили свыше 60% личного состава батальона ВСУ под Авдеевкой

ВКС России уничтожили более 60% личного состава батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Авдеевки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате применения оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Авдеевки 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность. Потери личного состава превысили 60%", — сказал он в ходе брифинга.

Остатки батальона выведены в тыл для переформирования командованием оперативно-тактической группы "Донецк", добавил генерал-лейтенант. Кроме того, российская авиация уничтожила более 80 представителей 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ и ранила свыше 50 человек в районах Белой Криницы и Великого Артаково.