В Херсоне задержали наводчика, передававшего ВСУ координаты городских объектов

В Херсоне задержали бывшего военного ВСУ, который передавал украинским бойцам координаты расположения ВС РФ и городских объектов. Об этом сообщили представители российских силовых структур.

Задержанный — Пётр Жадан 1984 года рождения — рассказал, что после начала военной спецоперации он связался с бывшим командиром, капитаном ВСУ Сергеем Ченашевым, который находился в Николаеве, и предложил помощь. Злоумышленника попросили выявлять в Херсоне сосредоточения военных РФ и сообщать их местоположение. Так, в период с марта по июль Пётр передал координаты девяти таких мест, денег за это он не получал.

Жадан проходил военную службу по контракту в украинской армии с 2015 по 2021 год в 406-й бригаде артиллерии наводчиком и командиром 125-миллиметровой пушки "Гиацинт", за время службы он трижды выезжал в зону боевых действий в Донбассе.