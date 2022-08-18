В Херсоне задержали наводчика, передававшего ВСУ координаты городских объектов
В Херсоне задержали бывшего военного ВСУ, который передавал украинским бойцам координаты расположения ВС РФ и городских объектов. Об этом сообщили представители российских силовых структур.
Задержанный — Пётр Жадан 1984 года рождения — рассказал, что после начала военной спецоперации он связался с бывшим командиром, капитаном ВСУ Сергеем Ченашевым, который находился в Николаеве, и предложил помощь. Злоумышленника попросили выявлять в Херсоне сосредоточения военных РФ и сообщать их местоположение. Так, в период с марта по июль Пётр передал координаты девяти таких мест, денег за это он не получал.
Жадан проходил военную службу по контракту в украинской армии с 2015 по 2021 год в 406-й бригаде артиллерии наводчиком и командиром 125-миллиметровой пушки "Гиацинт", за время службы он трижды выезжал в зону боевых действий в Донбассе.
Ранее Лайф рассказывал, что в Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ. Злоумышленники пытались оправдаться тем, что они якобы не интересовались политикой и не могли подумать, что их действия повлекут столь серьёзные последствия.
ТАСС / Сергей Мальгавко