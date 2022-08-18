Участники "Тавриды" смогут увидеть экспозицию "Находки Южного пригорода Херсонеса"
В рамках ежегодного форума для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" экспонируется выставка "Находки Южного пригорода Херсонеса", которая стала одной из исторических площадок мероприятия. Инициатором проведения археологических экспедиций и создателем экспозиции выступает фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история" совместно с музеем-заповедником "Херсонес Таврический".
Инфостенды о значимых открытиях последнего времени и членах археологической экспедиции размещены на центральной аллее форума.
"Грандиозные раскопки подарили нам новую экспозицию — сотни тысяч предметов, красноречиво рассказывающих обо всех периодах существования великого города — от эллинизма до Нового времени, — рассказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
За 12 месяцев раскопок удалось обнаружить уникальный археологический материал. Самыми интересными оказались целые комплексы построек разного значения: от цистерн для хранения воды до некрополя и склепов первых христиан, также археологи обнаружили постройки византийской эпохи и дороги, датируемые X веком. Всё это осталось почти нетронутым временем и сохранилось в первозданном виде.
Более 500 тысяч предметов было обнаружено в ходе экспедиции. Самые значимые уже вошли в коллекции музеев, часть из которых также упомянута в экспозиции. Кроме того, в рамках сотрудничества с фондом "Моя история" группа координаторов форума "Таврида" побывала в захватывающем путешествии по историческим эпохам древнего Херсонеса и стала зрителем уникального мультимедийного спектакля под открытым небом "Грифон".
Ранее первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко поведал участникам "Тавриды", как жить в эпоху перемен. Также он посоветовал молодёжи осознанно ставить перед собой цели, не бояться нести ответственность за свою жизнь, а также развивать волю и адаптивность.
VK / Херсонес Таврический в Севастополе / Елена Тихонова