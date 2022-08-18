НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 августа, 09:16

В "Спартаке" одним словом оценили результаты жеребьёвки Кубка России

В "Спартаке" остались довольны результатами жеребьёвки Кубка России

Московский "Спартак" остался доволен результатами жеребьёвки группового этапа Кубка России по футболу, где сыграет с "Зенитом". Об этом журналистам заявил генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.

"Мы ею (жеребьёвкой. — Прим. Лайфа) довольны", заявил Мележиков.

"Спартак" и "Зенит" оказались в одной группе Кубка России

"Спартак" и "Зенит" оказались в одной группе Кубка России

Напомним, на групповом этапе Кубка России по футболу "Спартак" сыграет с "Зенитом", воронежским "Факелом" и самарскими "Крыльями Советов".

Обложка ©

ФК "Спартак-Москва"

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров