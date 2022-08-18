В "Спартаке" одним словом оценили результаты жеребьёвки Кубка России
В "Спартаке" остались довольны результатами жеребьёвки Кубка России
Московский "Спартак" остался доволен результатами жеребьёвки группового этапа Кубка России по футболу, где сыграет с "Зенитом". Об этом журналистам заявил генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.
"Мы ею (жеребьёвкой. — Прим. Лайфа) довольны", — заявил Мележиков.
Напомним, на групповом этапе Кубка России по футболу "Спартак" сыграет с "Зенитом", воронежским "Факелом" и самарскими "Крыльями Советов".
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ФК "Спартак-Москва"