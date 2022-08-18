Минобороны: При аварии на ЗАЭС радиация накроет Германию, Польшу и Словакию
В случае аварии на Запорожской атомной электростанции радиоактивные вещества накроют три страны. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
В ходе брифинга он продемонстрировал карту с прогнозируемым распределением радиации в случае выброса с территории ЗАЭС. Так, по словам Кириллова, радионуклиды накроют Польшу, Германию, Словакию.
Как рассказывал Лайф, в последнее время украинские военные усилили обстрелы Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российской стороны. С начала августа противник запустил по этой цели десятки ударных беспилотников и ракет из реактивных систем залпового огня. Лишь за вчерашний день было зафиксировано не менее шести прилётов. Кроме того, стало известно, что власти Украины готовят резонансную провокацию на ЗАЭС 19 августа, когда в стране находится генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Киев планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.
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