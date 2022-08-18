Минобороны: При аварии на ЗАЭС радиация накроет Германию, Польшу и Словакию

В случае аварии на Запорожской атомной электростанции радиоактивные вещества накроют три страны. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В ходе брифинга он продемонстрировал карту с прогнозируемым распределением радиации в случае выброса с территории ЗАЭС. Так, по словам Кириллова, радионуклиды накроют Польшу, Германию, Словакию.