Евросоюз собирается изменить Визовый кодекс из-за россиян
Главы МИД ЕС 31 августа обсудят планы по изменению Шенгенского визового кодекса
Главы МИД Евросоюза обсудят изменения Визового кодекса для "значительного сокращения" выдачи виз гражданам России. Как сообщил дипломатический источник ТАСС в Брюсселе, встреча для обсуждения этого вопроса состоится 31 августа.
"Вопрос о возможностях организованного совместного значительного сокращения всеми странами ЕС числа выдаваемых гражданам России шенгенских виз будет внесён рядом государств, в частности Эстонией и Финляндией, на предстоящем "гимнихе" (неформальная встреча глав МИД ЕС. — Прим. Лайфа)", — рассказал агентству неназванный собеседник.
Он уточнил, что на повестке стоит вопрос, касающийся не только внесения правок в Шенгенский визовый кодекс, "который не допускает полного прекращения выдачи виз по национальному признаку", но и вероятных согласованных шагов стран ЕС в рамках действующих внутри союза национальных компетенций. На первом этапе, скорее всего, будет создана добровольная система кратного сокращения выдачи виз россиянам, к которой впоследствии в кратчайшие сроки смогут присоединиться те страны ЕС, которые уже готовы к этому.
Ранее бывший министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя заявил, что призыв президента Украины Владимира Зеленского к прекращению выдачи виз россиянам способен вызвать раскол в Евросоюзе. Политик призвал страны ЕС прийти к единой позиции при рассмотрении этого вопроса.
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