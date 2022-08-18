Евросоюз собирается изменить Визовый кодекс из-за россиян

"Вопрос о возможностях организованного совместного значительного сокращения всеми странами ЕС числа выдаваемых гражданам России шенгенских виз будет внесён рядом государств, в частности Эстонией и Финляндией, на предстоящем "гимнихе" (неформальная встреча глав МИД ЕС. — Прим. Лайфа) ", — рассказал агентству неназванный собеседник.

Он уточнил, что на повестке стоит вопрос, касающийся не только внесения правок в Шенгенский визовый кодекс, "который не допускает полного прекращения выдачи виз по национальному признаку", но и вероятных согласованных шагов стран ЕС в рамках действующих внутри союза национальных компетенций. На первом этапе, скорее всего, будет создана добровольная система кратного сокращения выдачи виз россиянам, к которой впоследствии в кратчайшие сроки смогут присоединиться те страны ЕС, которые уже готовы к этому.