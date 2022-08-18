Минобороны: Обстрелы ЗАЭС могут привести к аварии, сравнимой с "Фукусимой"

Обстрелы ВСУ Запорожской АЭС могут привести к ситуации, схожей с радиационной аварией на японской АЭС "Фукусима-1". Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"По мнению наших специалистов, из-за действий ВСУ аналогичная ситуация может возникнуть и на Запорожской АЭС", — сказал он брифинге.

При отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов в случае нештатной ситуации случится перегрев активной зоны и разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносом их на сотни километров, добавил начальник войск РХБЗ.