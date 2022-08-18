Минобороны: Обстрелы ЗАЭС могут привести к аварии, сравнимой с "Фукусимой"
Обстрелы ВСУ Запорожской АЭС могут привести к ситуации, схожей с радиационной аварией на японской АЭС "Фукусима-1". Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"По мнению наших специалистов, из-за действий ВСУ аналогичная ситуация может возникнуть и на Запорожской АЭС", — сказал он брифинге.
При отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов в случае нештатной ситуации случится перегрев активной зоны и разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносом их на сотни километров, добавил начальник войск РХБЗ.
Подобная чрезвычайная ситуация способна вызвать массовую миграцию населения и повлечёт более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый кризис в Европе, уточнил Кириллов. По его словам, это подтверждает прогноз ряда европейских профильных организаций.
Ранее Лайф сообщал, что Киев готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС 19 августа на фоне визита в страну генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. При этом, как указал генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВС России делают всё необходимое для обеспечения безопасности ЗАЭС.
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