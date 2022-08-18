ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 августа 2022, 08:42
4303

МО РФ: Запорожскую АЭС могут вывести в "холодный резерв", что приведёт к её остановке

При негативном развитии ситуации вокруг Запорожской АЭС пятый и шестой энергоблоки могут вывести в "холодный резерв", что приведёт к остановке станции. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В качестве вывода из вышеизложенного обращаем ваше внимание, что при продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции Украиной, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" 5-го и 6-го энергоблоков, что приведёт к остановке Запорожской АЭС", — отметил он.

Запорожские власти рассказали о прочности ядерного реактора на ЗАЭС
Запорожские власти рассказали о прочности ядерного реактора на ЗАЭС

Как рассказывал Лайф, в последнее время украинские военные усилили обстрелы Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российской стороны. С начала августа противник запустил по этой цели десятки ударных беспилотников и ракет из реактивных систем залпового огня. Лишь за вчерашний день было зафиксировано не менее шести прилётов. Кроме того, стало известно, что власти Украины готовят резонансную провокацию на ЗАЭС 19 августа, когда в стране находится генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Киев планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar