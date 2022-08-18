МО РФ: Запорожскую АЭС могут вывести в "холодный резерв", что приведёт к её остановке

При негативном развитии ситуации вокруг Запорожской АЭС пятый и шестой энергоблоки могут вывести в "холодный резерв", что приведёт к остановке станции. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В качестве вывода из вышеизложенного обращаем ваше внимание, что при продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции Украиной, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" 5-го и 6-го энергоблоков, что приведёт к остановке Запорожской АЭС", — отметил он.