МО РФ: Запорожскую АЭС могут вывести в "холодный резерв", что приведёт к её остановке
При негативном развитии ситуации вокруг Запорожской АЭС пятый и шестой энергоблоки могут вывести в "холодный резерв", что приведёт к остановке станции. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"В качестве вывода из вышеизложенного обращаем ваше внимание, что при продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции Украиной, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" 5-го и 6-го энергоблоков, что приведёт к остановке Запорожской АЭС", — отметил он.
Как рассказывал Лайф, в последнее время украинские военные усилили обстрелы Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российской стороны. С начала августа противник запустил по этой цели десятки ударных беспилотников и ракет из реактивных систем залпового огня. Лишь за вчерашний день было зафиксировано не менее шести прилётов. Кроме того, стало известно, что власти Украины готовят резонансную провокацию на ЗАЭС 19 августа, когда в стране находится генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Киев планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ