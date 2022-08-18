Минобороны РФ: ВСУ 12 раз обстреляли Запорожскую АЭС
ВСУ 12 раз обстреляли Запорожскую АЭС, используя в том числе дроны-камикадзе. Об этом заявил в четверг начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он также напомнил, что украинская сторона систематически наносит удары по ЗАЭС с 18 июля, используя РСЗО, ствольную артиллерию и беспилотники.
"По состоянию на 18 августа 2022 года осуществлено 12 обстрелов, в ходе которых на территории АЭС и города Энергодара зафиксировано более 50 разрывов артиллерийских снарядов и 5 дронов-камикадзе", — сообщил Кириллов.
Кроме того, были повреждены вспомогательные системы обеспечения станции, а также объекты жизнеобеспечения в Энергодаре. По словам генерал-лейтенанта, Минобороны РФ в результате расследования установлено, что обстрелы ведутся с направления Марганца и Никополя.
Ранее власти Энергодара сообщили, что ВСУ нанесли три удара дронами-камикадзе по жилым кварталам города. Специалисты сообщают о повреждениях здания городской администрации и систем кондиционирования воздуха.
ТАСС / AP