ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 августа 2022, 08:57

Минобороны РФ: ВСУ 12 раз обстреляли Запорожскую АЭС

ВСУ 12 раз обстреляли Запорожскую АЭС, используя в том числе дроны-камикадзе. Об этом заявил в четверг начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он также напомнил, что украинская сторона систематически наносит удары по ЗАЭС с 18 июля, используя РСЗО, ствольную артиллерию и беспилотники.

"По состоянию на 18 августа 2022 года осуществлено 12 обстрелов, в ходе которых на территории АЭС и города Энергодара зафиксировано более 50 разрывов артиллерийских снарядов и 5 дронов-камикадзе", — сообщил Кириллов.

Кроме того, были повреждены вспомогательные системы обеспечения станции, а также объекты жизнеобеспечения в Энергодаре. По словам генерал-лейтенанта, Минобороны РФ в результате расследования установлено, что обстрелы ведутся с направления Марганца и Никополя.

В Херсоне задержали наводчика, передававшего ВСУ координаты городских объектов
В Херсоне задержали наводчика, передававшего ВСУ координаты городских объектов

Ранее власти Энергодара сообщили, что ВСУ нанесли три удара дронами-камикадзе по жилым кварталам города. Специалисты сообщают о повреждениях здания городской администрации и систем кондиционирования воздуха.

BannerImage

ТАСС / AP

Ирина Фальке
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar