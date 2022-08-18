НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 августа, 07:48

ВСУ нанесли три удара дронами-камикадзе по жилым кварталам в Энергодаре

Вооружённые силы Украины в ночь на 18 августа нанесли несколько ударов по Энергодару с использованием дронов-камикадзе. В результате обстрела повреждено здание городской администрации, сообщили власти города в телеграм-канале.

"Подконтрольные Киеву вооружённые формирования в ночное время нанесли три удара барражирующими боеприпасами по Энергодару. Взрывы произошли в непосредственной близости от жилых домов и гражданской инфраструктуры 3-го микрорайона города", — говорится в сообщении.

К публикации также прикреплена инструкция, поясняющая, как действовать при обстреле. Власти уточняют, что пострадавших нет. Также зафиксированы повреждения здания городской администрации и системы кондиционирования воздуха. Специалисты занимаются устранением последствий атаки ВСУ.

В Херсоне задержали наводчика, передававшего ВСУ координаты городских объектов

В Херсоне задержали наводчика, передававшего ВСУ координаты городских объектов

Накануне в администрации Энергодара сообщили об очередном артиллерийском обстреле со стороны ВСУ. С связи с участившимися атаками жителей города призвали найти безопасное место.

Обложка ©

Telegram / Энергодарский связной

Ирина Фальке
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров