ВСУ нанесли три удара дронами-камикадзе по жилым кварталам в Энергодаре

Вооружённые силы Украины в ночь на 18 августа нанесли несколько ударов по Энергодару с использованием дронов-камикадзе. В результате обстрела повреждено здание городской администрации, сообщили власти города в телеграм-канале.

"Подконтрольные Киеву вооружённые формирования в ночное время нанесли три удара барражирующими боеприпасами по Энергодару. Взрывы произошли в непосредственной близости от жилых домов и гражданской инфраструктуры 3-го микрорайона города", — говорится в сообщении.

К публикации также прикреплена инструкция, поясняющая, как действовать при обстреле. Власти уточняют, что пострадавших нет. Также зафиксированы повреждения здания городской администрации и системы кондиционирования воздуха. Специалисты занимаются устранением последствий атаки ВСУ.